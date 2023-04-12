الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 20 مسلسل الكتيبة 101.. العميد الدسوقى: معركة الشيخ زويد بداية نهاية التنظيم

مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101

عرضت الحلقة 20 من مسلسل الكتيبة 101 عدد من الشهادات الخاصة ببعض أبطال الكتيبة 101، وكذلك العديد من الخبراء العسكريين والشهداء على بطولات هذه الكتيبة من أطباء ومسعفين.

 

وبين هؤلاء كانت شهادة العميد الدسوقي الذي أوضح فيها أن معركة الشيخ زويد كانت هي بداية النهاية لتنظيم داعش فى سيناء.

 

ولفت إلى أن السبب في ذلك هو ان التنظيم قد هجم بقوته كاملة وعلى أكثر من كمين في ذات الوقت ظنًا منه أنه سيطر على المدينة وهو ما جعل زعماؤه يعلنون أن المدينة أصبحت أول إمارة إسلامية.

 

وأضاف؛ “أن التنظيم كان يعتقد أنه بعدد من الرصاصات وبرفع عدد من الأعلام السوداء سيسقط مدينة الشيخ زويد، لكنه لم يعلم طبيعة الجيش المصري واستبسال جنوده وضباطه” موضحًا أن التنظيم فوجئ بهجوم أكبر من قدراته من خلال استخدام الجيش المصري طيران الآباتشي الكاسح ليقضي على الإرهابيين في معاقلهم، ويحلق فوق رؤسهم مما جعلهم يفرون رعبًا، وتمتلئ شوارع المدينة بعد ذلك بجثثهم.

 

وحققت حلقات مسلسل الكتيبة 101 نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضها و تفاعل عدد كبير من المشاهدين معها، كما احتلت حلقاتها "الترند" العديد من المرات.

 

والمسلسل يعرض ملحمة الجيش المصري في الشيخ زويد أمام التكفيريين في معركة راح ضحيتها 300 شهيد ومن خلال لقطات حية عرضها المسلسل مع أبطال الكتيبة الحقيقيين، حيث إن كل شهيد سقط من الجيش سقط أمامه 20 إرهابيًا، وتعد الكتيبة 101 هي المنوط بها الدفاع عن العريش والشيخ زويد والجورة.

 

وتقتصر حلقات مسلسل الكتيبة على 20 حلقة فقط، وهو ضمن مسلسلات السباق الرمضاني،  ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم: عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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