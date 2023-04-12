على إيقاعات الأنفوشى وكورال الشباب.. ثقافة مطروح تواصل لياليها الرمضانية

استمرارا لفعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، نظم فرع ثقافة مطروح فعاليات الليلة الثامنة، والتي تضمنت عروضا غنائية لفرقتي الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، كورال شباب مرسى مطروح، على مسرح النادي الاجتماعي المكشوف، بالإضافة إلى الفعاليات الثقافية بمقهى بيرم التونسي.

تضمنت الليلة عروضا لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة الفنان عزت بسيوني، تضمنت صولو طبلة، لضباط الإيقاع: أحمد حسام، ملك محمد، أيمن طوسون، عزت بسيوني، وصولو غنائي للمطربين زياد نجيب، علاء عطيان، ياسمين صبحي، يوسف عبد الحميد، رؤية الكعكي، عمرو عادل.

كما قدم عرض لفرقة كورال شباب مرسى مطروح تضمنت فقرات: الضوء الشارد، موسيقى ميدلي رمضان لمجموعة عليك سلام الله رمضان كريم عجبا لغزالا لمجموع زي العسل صولو، المسك فاح صولو.

وفي مقهى بيرم التونسي الثقافي نظمت ندوة أدبية عن الشاعر الراحل محمد داوود، ضمن برنامج عطر الأحباب، وتحدث فيها الدكتور فارس عبد الشافي عن الراحل "محمد داود"، وعن مولده ونشأته، وقدرته على الإلقاء والتي كانت تبهر الجميع، وأوضح أن الراحل كان من أكبر شعراء العامية في محافظة البحيرة.

وأقيمت أمسية شعرية شارك بها الشعراء أحمد أبو العز، منى فارس، معاذ الغنام، مروة صلاح، العبس حمزة، عبدالعال هاين، جبريل موسى، الدكتور إسلام عبد الرحمن، الدكتورة سوزان شاهين، الدكتورة شوق النكلاوي.

وفي مجال الورش الفنية نفذت ورشة فنية لنسيج الخرز للفنانة نهلة عبد الفتاح، واستمر معرض كتاب إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

الفعاليات ينظمها فرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وتأتي ضمن فعاليات ثقافية وفنية مكثفة لقصور الثقافة وضمن البرنامج المركزي لوزارة الثقافة بالمحافظات المختلفة.

فعاليات قصر ثقافة مطروح

فعاليات قصر ثقافة مطروح