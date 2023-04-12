الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ملخص الحلقة 20 من «الكتيبة 101».. شهادات وأسرار تنشر لأول مرة

الكتيبة 101
الكتيبة 101

عرضت الحلقة 20 من مسلسل “الكتيبة 101” شهادات أبطال الكتيبة، وعدد من الخبراء العسكريين عن بطولات القوات المسلحة في معركتهم ضد الإرهاب في سيناء.

وكشف خبراء  عسكريين، خلال الحلقة الأخيرة من المسلسل، عن حجم الهجوم الإرهابي الذي استهدف “الكتيبة 101” وكذلك كمين “كرم القواديس”، مع الإشارة إلى اتجاه قيادات الجماعة الإرهابية إلى تنفيذ عمليات نوعية مؤثرة ترفع من معنويات عناصرها وتُسامح في زيادة تمويلات الخارج لعملياتها الإرهابية.

وتعرض “كرم القواديس”  لهجمتين إرهابيتين قامت بهما عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي في 24 أكتوبر 2014، ويعد أكثر الهجمات الإرهابية عنفًا في مواجهة أكمنة القوات المسلحة، وراح ضحية العملية الأولى التي وقعت في الشيخ زويد 30 شهيدًا.

كما عرضت الحلقة شهادة الدكتور سليمان القماش، طبيب الحالات الحرجة، والذي أكد أنه عاصر موقفًا إنسانيًا لن ينساه، حين استقبلت المستشفى سيدة حامل مات الجنين في بطنها، بعد أن تعرضت لإطلاق نار من قبل العناصر الإرهابية ليكون أول شهيد لم يرى الحياة.

كما عرضت الحلقة الـ20 والأخيرة من مسلسل “الكتيبة 101” شهادات رجال الإسعاف في مدينة الشيخ زويد، وتحدثوا خلالها، عن تدخل الإرهابيين لتعطيل وصولهما للمصابين من قوات الجيش، وذلك  بزرع العبوات المفخخة في طريقهم.

كما كشف رجال الإسعاف عن كيف كان استعدادهم اللحظي لإنقاذ وإسعاف المصابين من الجيش خاصة  مع هذه الكتيبة التي تكثر إصابتها وضحاياها وكذلك استعدادهم الفوري لإنقاذ آهالي المدينة الذين استهدفتهم رصاصات التنظيم الإرهابي. 

كشفت الحلقة أيضًا عن شهادات بعض آهالي مدينة الشيخ زويد الوطنيين عن حبهم للجيش وتعاونهم معه، حتى نجحا في تخليص سيناء من العناصر الإرهابية.

وقد حلقات مسلسل الكتيبة 101 حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضها و تفاعل عدد كبير من المشاهدين معها كما احتلت حلقاتها "الترند" العديد من المرات.

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