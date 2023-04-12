باستوني رجل مباراة إنتر وبنفيكا في ربع نهائي دوري الأبطال

حصل أليساندرو باستوني مدافع إنتر، على جائزة أفضل لاعب في لقاء فريقه أمام بنفيكا بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقدم باستوني مباراة دفاعية رائعة نجح فيها في مساعدة فريقه بالخروج بشباك نظيفة، كما صنع هدف فريقه الأول.

وأسدل الستار على مباريات اليوم الأول من ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بمواجهتي مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وإنتر ضد بنفيكا.

ووضع مانشستر سيتي الإنجليزي قدما في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بفوزه المثير على ضيفه بايرن ميونخ الألماني 3 -0 اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية من البطولة القارية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف حمل توقيع الإسباني رودريجو هيرنانديز في الدقيقة 27.

وأضاف البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 70 قبل أن يضع القناص النرويجي إيرلينج هالاند بصمته ويسجل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 77.

واقترب إنتر الإيطالي بشكل كبير من بلوغ المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بفوزه المثير على مضيفه بنفيكا البرتغالي 2 -0 اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية من البطولة القارية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم نيكولو باريلا بهدف لإنتر ميلان في الدقيقة 51 وتبعه المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو بتسجيل الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 82.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز الأرقام والحقائق من لقاءات اليوم..