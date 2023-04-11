جوارديولا: لم نتأهل لنصف النهائى.. وبرناردو يمكنه اللعب فى كل مكان

عبر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته بالانتصار على بايرن ميونخ الألماني، مؤكدًا أنه لم يتم حسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق فريق مانشستر سيتي انتصارًا عريضًا على بايرن ميونخ، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الاتحاد”، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "لإقصاء فرق مثل بايرن ميونخ، يجب أن تحظى بمباراتين جيدتين، وليس واحدة".

وأضاف: "إذا لم نقدم مباراة جيدة في الإياب، يمكن أن يحدث أي شيْء، لدينا 95 دقيقة وقد كنت هناك في تلك المواقف عدة مرات من قبل. يجب أن تقدم أداءً جيدًا حقًا".

وعن إخراج البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة 69، قال: "أنا هنا لاتخاذ القرارات وأتخذها - هذه هي أفضل صفة لدي، استبداله كان لأسباب تكتيكية وليس للإصابة".

وعن برناردو سيلفا مُسجل الهدف الثاني، قال: "إنه أحد أفضل اللاعبين الذين دربتهم في حياتي. إنه مميز، سيلعب في كل مكان لأنه يفهم اللعبة. برناردو لديه القدرة على القراءة. برناردو لاعب مهم في هذا النوع من المباريات".

وأردف: "يمكنه أن يلعب في خط الوسط ، مهاجم وهمي، وسجل مؤخرًا الكثير من الأهداف. إنه لاعب إذا قلت له أن يلعب في هذا المركز ، فهو يفهم كل شيء".

وتُقام مباراة العودة يوم الأربعاء 19 أبريل على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق الألماني.