«ضرب نار» الحلقة 20.. «مُهرة» ترفض الإنجاب و«زيدان» يستشيط غضبًا

بدأت الحلقة الـ20 من مسلسل “ضرب نار”، بمشهد اكتشاف “زيدان” ماجد المصري، تعاطي “مهرة” لحبوب منع الحمل ويدخل الإثنين في مشادة كلامية عنيفة تكشف خلالها “مهرة” عن مخاوفها من إنجاب طفل لـ"زيدان".

وتكشف “مهرة” عن سبب رفضها للإنجاب وعللت فعلتها بخوفها من تعامل زيدان معها على أنها الزوجة الثانية والارتباط بأخرى، ليستشيط “زيدان” غضبًا، ويتسال عن اسباب تحولها المفاجئ معه منذ خروجتهما الأخيرة في “الديسكو”.

وفي مشهد آخر، ينجح “الكوماندا” أحمد العوضي، في إتمام صفقة الأسلحة الجديدة رغم الصعوبات التي واجهها بعد تعرضه لمحاولة سرقة من إحدى عصابات التهريب.

ويعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.