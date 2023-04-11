الشوط الأول: ON TIME تتقدم على سينرجي في دورة المتحدة (فيديو)

انتهى الشوط الأول لمباراة فريق أون تايم سبورت وسينرجي، لتحديد المركز الثاني في الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتقدم ON TIME بثلاثة أهداف مقابل هدف لسينرجي وذلك على الملعب الخماسي بمركز شباب الجزيرة.

شهد اللقاء ندية وحماس داخل أرض الملعب بين الفريقين وسط هتافات الجمهور، حيث حرص نجوم الكرة القدامى يتقدمهم الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي وعبدالستار صبري، لاعب منتخب مصر السابق وبنفيكا البرتغالي وشادي محمد كابتن الأهلي ولاعب منتخب مصر السابق، والكابتن أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق وغيرهم من نجوم الكرة.

تنطلق بعد قليل المباراة النهائية للدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بين فريقي قناة الحياة والقاهرة الإخبارية.