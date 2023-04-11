الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«ضرب نار» الحلقة 20.. الصدمات تلاحق «مهرة» مع اكتشاف إدمان شقيقها للمخدرات

ضرب نار
ضرب نار

تدهورت علاقة “مهرة” بإخوتها مع بداية الحلقة 20 من مسلسل “ضرب نار”، حيث نشبت بينها وشقيقها “طارق” مشادة كلامية، بعد اكتشافها اعتياد الأخير على سرقة أموالها.

تفاصيل الحلقة 20 من مسلسل ضرب نار

وتتصاعد الأحداث بتعدي “طارق” بالضرب على شقيقته “مهرة”، حيث دفعها بقوة لتسقط أرضًا، وتدخل في نوبة انهيار وبكار مع علمها بإدمان “طارق” للمخدرات وهو ما دفعه لسرقة أموالها.

وفي مشهد آخر، يظهر “جابر الكوماندا” أحمد العوضي، خلال عملية جديدة لتهريب السلاح، حيث يتعرض لمحاولة اعتراض من عصابة أخرى، إلا أنه ينجح في مواجهتهم والهروب بشحنة الأسلحة، ليكسب المزيد من ثقة “أنور باشا” احمد بدير.

وتعرض الحلقه 21 من مسلسل “ضرب نار” غدًا الأربعاء، في تمام الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى للحلقه ال ٢١ من مسلسل ضرب نار ستكون في الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

بـ22 مليون تغريدة.. «ضرب نار» يتصدر ترند «تويتر» مع عرض الحلقة الـ20

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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