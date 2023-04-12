الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"اقتصادية النواب" توافق على مشروع تعديل قانون سوق رأس المال

اللجنة الاقتصادية
اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

وافقت اللجنة الاقتصادية، نهائيًا على مشروع نائبة التنسيقية غادة على بتعديل قانون سوق رأس المال لتداول شهادات الكربون.

وأصدرت اللجنة الاقتصادية توصياتها بإحالة مشروع القانون الى الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك بعد ان انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون وسط  حضور ممثلي كافة الجهات الحكومية المعنية.

وسبق ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل قانون سوق رأس المال لتداول شهادات الكربون، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وممثلي الجهات المعنية، ثم انتهت اللجنة في الجلسات اللاحقة من القراءة الاولى والتعديلات والقراءة الثانية بصياغتها النهائية من اللجنة بحضور ممثلي كافة الجهات الحكومية المعنية، حيث شارك نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وقيادات الهيئة، وممثلي ورئيس البورصة المصرية وممثلي وزارت البيئة و الاستثمار والعدل، وشركة ليبرا لطرح تداول شهادات الكربون.

أشاد ممثلو الحكومة بتقديم نائبة التنسيقية هذا القانون من حيث التوقيت والناحية الفنية والتشريعية والاقتصادية، وفكرة وفلسفة القانون.

كما أشاد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية ووكيليها، بمجهود نائبة التنسيقية في السعي نحو تقنين وجود تداول لشهادات الكربون وأهمية وجود سوق منظمة لذلك في مصر، لتكون مركز إقليمي لهذا التداول، متابعا: "نحتاج هذا القانون سند تشريعي لوجود سوق منضبط طوعي لتداول شهادات الكربون".

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اللجنة الاقتصادية نائبة التنسيقية سوق رأس المال النواب مشروع قانون الدكتورة ياسمين فؤاد

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