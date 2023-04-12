الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز الشروق يتابع التفاصيل النهائية لنقل مكتبة الطفل بالجهاز للهيئة العامة

المهندس على سعد رئيس
المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق

فقد قام  المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق بجولة تفقدية  لمعرفة المواقف التنفيذي لنقل أصول مكتبة الطفل من جهاز مدينة الشروق إلى الهيئة العامة المصرية للكتاب بهدف تقديم أنشطتها الثقافية المتنوعة للمواطنين، كما باشر الموقف الحالي للمكتبه خلال زيارته لها حيث استقبله هاني عبد المريد "مدير المكتبه"

المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق

واوضح رئيس الجهاز أن الزيارة تأتى بهدف الإطمئنان على الإجراءات اللازمة للتشغيل للمكتبة والتي تقع بمنطقة إسكان الشباب 100م(شمالى) على مساحة (3326م2) 

المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق

وتابع رئيس جهاز مدينه الشروق  القاعات المتخصصة، وجاء على رأسها منفذ بيع كتب أحدث إصدارات "الهيئة العامة المصرية للكتاب" والذى تم الإنتهاء من تجهيزه بكتب للكبار والأطفال وهو ضمن الأنشطة التى ستكون ضمن الإفتتاح الجزئى المُعد له الإفتتاح خلال الأسابيع القادمة لإستقبال الجمهور   

المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق

وأضاف رئيس الجهاز بأن نشاط المكتبة يعتبر الأول من نوعه بالمدينة وأنها تضم فى صورتها النهائية نشاط :[مسرحي – موسيقي – باليه – حاسب آلى – فنون – لغات – تنمية بشرية].


وأكد فى ختام زيارته على دعم الجهاز للخدمات والأنشطة المتنوعة لسكان مدينة الشروق.


استكمل المهندس علي سعد جولاته المروية على مداخل مدينة الشروق من وجود بعض أصحاب سيارات النقل الثقيل يقومون بالإنتظار عشوائياً بمسار دخول السيارات بمدخل السويس (2) مما يعيق الحركة المرورية  

المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق

 وجه بسرعة تركيب حواجز لمنعهم من الإنتظار وتم تثبيت الحواجز بالمواقع المرصودة لمنع هذه الظاهرة كما تم التنسيق مع وحدة المرور الميداني لعمل حملات مفاجئة لرصد تلك السيارات وردعهم طبقاً للقانون حرصا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق، 

 

وشدد بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمدينة وفقا لتنفيذ خطة تطوير المدينة.

 مدينة الشروق
اطفال الهيئة العامة المصرية للكتاب الجارى تنفيذها المواقف بجولة تفقديه رئيس جهاز الشروق

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