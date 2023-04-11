إنتر يتغلب على بنفيكا بهدفين ويقترب من نصف نهائي دوري الأبطال

تغلب إنتر الإيطالي على نظيره بنفيكا البرتغالي بهدفين نظيفين اليوم الثلاثاء، في إطار ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحجز النادي الإيطالي شوط كبير لنصف النهائي قبل موقعة الإياب على ملعبه "جوزيبي مياتزا" الأسبوع المقبل.

الشوط الأول

واستحوذ النادي الإيطالي على مجريات الشوط بنسبة وصلت إلى 51% مقابل 49% لصالح النادي البرتغالي أصحاب الأرض والجمهور.

أرسل دي ماركو مبكرًا في الدقيقة 7 كرة عرضية إلى منطقة جزاء بنفيكا، لكن دفاع بنفيكا شتتها بنجاح في الدقيقة.

وفي الدقيقة 16، تصويبة من رافا سيلفا لاعب بنفيكا من يسار منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وبالدقيقة 18 سدد جواو ماريو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت على يمين أونانا، وفي الدقيقة 32 سدد سيلفا لاعب بنفيكا من جديد على يسار أونانا.

وفي الدقيقة 38 أرسل باريلا عرضية خطيرة على رأس دزيكو، لكن الأخير لم يتمكن من الحصول على الكرة، وفي نهاية الدقيقة 40 كاد دي ماركو يباغت حارس مرمى بنفيكا لكن جواو ماريو أنقذ الكرة من على خط المرمى.

الشوط الثاني

دخل إنتر بقوة وسجل هدف التقدم في الدقيقة 51 عن طريق باريلا برأسية متقنة، داخل منطقة الجزاء بعد عرضية دي ماركو.

وفي الدقيقة 55 أنقذ دفاعات إنتر كرة خطيرة داخل منطقة جزاءهم لصالح لاعبي بنفيكا، وفي الدقيقة 65 حاول مخيتاريان بانفراد لكن حارس بنفيكا تألق في صد كرته.

وأنهى روميلو لوكاكو على اللقاء بالدقيقة 82 من ركلة جزاء نفذها بنجاح، بعد أن تم احتساب لمسة يد على جواو ماريو بعد العودة لتقنية "الفار".

تشكيل إنتر لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل إنتر لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، فيشهد قيادة الثنائي، البوسني إدين دجيكو، والأرجنتيني لوتارو مارتينيز، لخط الهجوم، فيما يجلس البلجيكي روميلو لوكاكو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل إنتر لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ماتيا دارميان - أتشيربي - أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - هنريك ميختاريان - ديماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - إدين دجيكو

ومن جهته، كشف الألماني روجر شميدت، المدير الفني لـ بنفيكا البرتغالي، عن تشكيل فريقه لمواجهة إنتر

تشكيل بنفيكا لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل بنفيكا لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: أوديسياس فلاكوديموس

خط الدفاع: جيلبيرتو - أنطونيو سيلفا - موراتو - أليخاندرو جريمالدو

خط الوسط: شيكينهو - فلورنتينو - جواو ماريو - رافا سيلفا - فريدريك أورسنيس

خط الهجوم: جونكالو راموس.