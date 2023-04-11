الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 5 حالات بناء مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية فى نبروة بالدقهلية

البناء المخالف
البناء المخالف

أعلن محمد البسيوني، رئيس مركز ومدينة نبروه بالدقهلية، عن استمرار المتابعة المستمرة لأعمال البناء ومتابعة التراخيص الصادرة للتصدي لأعمال البناء المخالف.
 كما أعلن البسيوني، عن قيام عاطف سعد وصبحي المرسي، نائبا رئيس مجلس المدينة، بالإشراف على أعمال إزالة 5 حالات بناء مخالفة في قرى بهوت وعزبة كبريت وعزبة السحراية.

شملت الحالات الخمسة، أعمال شدة أعمدة دور أرضي برخصة تجاوزت المساحة المسموح بها في رخصة البناء، وأعمال بناء حالتين بالبلوك الأبيض، خارج الحيز العمراني، وأعمال بناء سور بالطوب الأحمر لدور أول علوي، وأعمال تعلية الدور الثاني العلوي.

وأكد محمد البسيوني، رئيس المدينة، أنه لن يسمح بالتعدي على الأرض الزراعية أو البناء بدون ترخيص وأنه والجهاز التنفيذي برئاسة المركز يبذلون جهودا كبيرة للتصدي لكافة المخالفات.

وأوضح أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة لحالات البناء والتعدي على الأرض الزراعية.

 

 

محمد البسيوني مدينة نبروه البناء المخالف التراخيص أعمال البناء

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