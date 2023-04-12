الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الكتيبة 101 الحلقة 20.. خبراء عسكريين: السيارات المفخخة وسيلة الهجوم على الجيش

الكتيبة 101
الكتيبة 101

عرضت الحلقة 20 والأخيرة من مسلسل الكتيبة 101، شهادات حية من العديد من الخبراء الاستراتيجيين حول ما اتبعه التكفريون من سبل جديدة للهجوم على الجيش المصري، وكان أبرزها السيارات المفخخة.

وقد سبق وأن استخدم الإرهابيون السيارات المفخخة في الهجوم الكمائن، مثلما سبق وأن استخدموا "فنطاس" في الهجوم على أحد الكمائن، والذي دخل إلى الكمين مسرعًا فقال أحد المجندين للآخر: "هو الفنطاس بيتحرك بسرعة كدا ليه"، لينتبهوا بعدها أنها هجمة من التكفيريين، وتتوالى صيحات الجنود: "حرس سلاح".

وحينها بدأ الجنود في إطلاق النيران الكثيفة تجاه سيارة "فنطاس المياه" المفخخة، ثم قفز منها أحد الأفراد مرتديًا الزي العسكري وحزامًا ناسفًا، ليلحق به المجند "شتا" وتنفجر العبوة فيهما، ليقتل التكفيري ويستشهد المجند، ويروح نتيجة هذه العملية العديد من الشهداء من رجال الكتيبة.

حلقات مسلسل الكتيبة 101 قد حققت نجاحًا كبيرًا و تفاعل عدد كبير من المشاهدين معها واحتلت حلقاتها "الترند" العديد من المرات.

المسلسل يعرض ملحمة الجيش المصري في الشيخ زويد أمام التكفيريين في معركة راح ضحيتها 300 شهيد ومن خلال لقطات حية عرضها المسلسل مع أبطال الكتيبة الحقيقيين قالوا أن كل شهيد يسقط من الجيش  يسقط أمامه 20 إرهابيًا. 

وتقتصر حلقات مسلسل الكتيبة على 20 حلقة فقط، وهو ضمن مسلسلات السباق الرمضاني،   ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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