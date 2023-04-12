للمصريين بالخارج.. آخر موعد للاستفادة بمبادرة استيراد السيارات

تنتهى مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» في 14 مايو المقبل، بعد أن أكدت وزارة المالية أنه لا نية لتجديد العمل بالمبادرة بعد هذا التاريخ، لذا فعلى المصريين بالخارج ممن يريدون الاستفادة بالمبادرة تقديم المستندات وسداد قيمة الوديعة المقررة وفقًا للقانون.

وأوضحت وزارة المالية في بياناتها ، أنه تم الانتهاء من الإفراج عن ٦٠٠ سيارة مستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون، وقد بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين المقيمين بالخارج حتى الآن ٣٨٥ مليون دولار.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تلقي ٣ آلاف طلب استيراد يوميًا بعد العمل بالتيسيرات الجديدة، وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، التي تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة ٧٠٪ تسرى بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى ٥٨٪ حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، وينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال ٦ شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.