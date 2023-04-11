الحلقة 20| خبراء يكشفون أهمية الكتيبة 101 ونشيد الصاعقة يتردد

عرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل الكتيبة 101 تعليقات حية من العديد من الخبراء الاستراتيجيين حول أهمية هذه الكتيبة التي جعلتها في مرمى استهداف التكفيريين، وفي الخلفية يتردد نشيد الصاعقة "اصحى لينا احنا جينا".

إذ كشفت الحلقة تأكيد الخبراء أن الكتيبة 101 تقع في مكان شديد الخطورة يستهدفه الإرهابيين إذ أنها تقع ناحية الشرق من منطقة بئر العبد وعلى بعد خطوات من مبنى محافظة شمال سيناء، كما أنها تقع فى منطقة حدودية مع فلسطين المحتلة، وهي محددة السلاح وفق اتفاقيات ومعاهدات دولية، في منطقة الأحراش المحمية الطبيعية.

والكتيبة 101 هي المنوط بها الدفاع عن العريش والشيخ زويد والجورة، كما كشف الخبراء أن الكتيبة101 تتميز بأن حجمها كبير للغاية وبها العديد من الجنود والضباط ورجال المخابرات العامة والمخابرات الحربية.

وأوضحوا أنها تعد محطًا لأنظار الجميع لأهميتها الاستراتيجية كمقر لقيادة القوات المنتشرة في العريش والشيخ زويد ورفح، لذا هي على تواصل دائم مع غرفة عمليات القوات المسلحة الرئيسية.

مسلسل الكتيبة 101 يعرض ملحمة الجيش المصري في الشيخ زويد أمام التكفيريين في معركة راح ضحيتها 300 شهيد ومن خلال لقطات حية عرضها المسلسل مع أبطال الكتيبة الحقيقيين كل شهيد يسقط 20 إرهابيًا، وقد قدمت الكتيبة 300 شهيدًا.



وتقتصر حلقات مسلسل الكتيبة على 20 حلقة فقط، وهو ضمن مسلسلات السباق الرمضاني، ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.