الانتخابات الأمريكية.. شيكاغو تستضيف المؤتمر الوطنى الديمقراطى والجمهوريون يعلقون

كشفت شبكة “آي بي سي 7 نيويورك"، الثلاثاء، آخر مستجدات الانتخابات الأمريكية التي تستعد إليها الولايات المتحدة الأمريكية في للعام المقبل، مشيرة إلى أن المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي 2024 سيعقد في شيكاغو، وفقًا لإعلان من اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي.

وبحسب التقرير فقد كانت آخر مرة عقد فيها المؤتمر الوطني الديمقراطي مؤتمره في شيكاغو في عام 1996، عندما رشح الحزب الرئيس آنذاك بيل كلينتون لإعادة انتخابه.

ونقلت الشبكة الامريكية عن مصدر مطلع في تأكيد لما ورد، إن المؤتمر سيعقد في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس عام 2014، في المركز المتحد ومركز مؤتمرات ماكورميك بليس، ومن المتوقع أن يحضر ما بين 5000 و7000 مندوب ومناوب.

وكانت شيكاغو في منافسة مع أتلانتا ونيويورك في التجمع السياسي الأساسي.

يأتي الاختيار بعد أسبوع من انتصارات الديمقراطيين في الغرب الأوسط، بما في ذلك فوز الجناح الأيسر للحزب بانتخاب Windy City التقدمي براندون جونسون الثلاثاء الماضي.

يعود DNC إلى الغرب الأوسط، وهو معقل ديمقراطي مهم: كانت إلينوي جنبًا إلى جنب مع ويسكونسن وميشيجان ومينيسوتا - جزءًا من" الجدار الأزرق "- حاسمة في انتصار الرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس والديمقراطيين في عام 2020.

خيار رائع

وحاول الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء إعادة تأكيد التزامه تجاه الغرب الأوسط.

وقال بايدن: "شيكاغو خيار رائع لاستضافة المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي لعام 2024"، و"سوف يجتمع الديمقراطيون لعرض تقدمنا ​​التاريخي، بما في ذلك بناء اقتصاد من المنتصف إلى أسفل إلى أعلى، وليس من أعلى إلى أسفل، و من إصلاح طرقنا وجسورنا إلى إطلاق العنان لطفرة التصنيع، وخلق أكثر من 12.5 مليون وظيفة جديدة ذات رواتب جيدة، لقد قدمنا ​​الكثير بالفعل للأمريكيين الذين يعملون بجهد، وحان الوقت الآن لإنهاء المهمة.

وفي أول اجتماع علني لهم كحاكم وعمدة منتخب، سأل أحد المراسلين حاكم إلينوي جي بي بريتزكر عما إذا كان فوز جونسون سيؤثر بشكل إيجابي على إمكانية اختيار شيكاغو لاتفاقية 2024.

قال بريتزكر: "بالتأكيد، وجزئيًا لأن انظروا، إنه يجلب الإثارة الحقيقية للوظيفة ، على ما أعتقد، إلى سكان شيكاغو، وأعتقد أن هذا يشعر به في واشنطن العاصمة".

وقال: "كان الضغط من أجل شيكاغو مجهودًا جماعيًا كاملًا ، حيث قام الحاكم بريتزكر والسيناتور داكويرث بعمل مذهل، لكن لا شك في أن الإثارة حول فوز العمدة المنتخب جونسون ساعدت في إبرام الصفقة".

ضغط قادة من إلينوي وشيكاغو بشدة من أجل اختيار المدينة خلال العملية، والتي وصفها المجلس الوطني الديمقراطي بأنها "صارمة".

ووفقا للتقرير، فقد "يعرف ديمقراطيو الغرب الأوسط كيفية الفوز الكبير وإنجاز الأشياء، ونحن نعمل بجد لتقديم المساعدة للأسر العاملة والدفاع عن حقوقك الأساسية.

وقال حاكم ميتشيغان جريتشن ويتمير، تعتبر إلينوي مكان رائع ومرحب للحزب الديمقراطي المتنوع لعقد المؤتمر وأنا فخور لدعم هذا الجهد.

وأوضح انه تم اختيار ميشيغان لتحل محل ولاية أيوا باعتبارها القائمة الوحيدة في الغرب الأوسط التي ظهرت في تقويم الترشيح المبكر لـ DNC لعام 2024.

وستكون الولاية الخامسة التي تجري انتخاباتها التمهيدية للحزب الديمقراطي ، بعد ساوث كارولينا ونيو هامبشاير ونيفادا وجورجيا.

ردود افعال من الجمهوريين

وقد قوبل اختيار شيكاغو أيضًا ببعض التراجع والسخرية من الجمهوريين الذين استخدموا مدينة Windy City منذ فترة طويلة كقوة محافِظة لمعدلات الجريمة المرتفعة في معاقل الديمقراطيين.

وقالت النائبة الجمهورية لورين بويبرت من كولورادو في تغريدة : "سيعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي مؤتمره لعام 2024 في شيكاغو، "هل سيقدمون سترات واقية من الرصاص مجانية؟"

كما أساءت رئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية رونا مكدانيل إلى الديمقراطيين بشأن السياسة في ردها على اختيار الحزب الديمقراطي الوطني لشيكاغو.

وتابعت "نتطلع إلى مؤتمر DNC حيث سيتم عرض جدول أعمالهم الراديكالي بالكامل ليراه العالم، وسيرفض الناخبون أي ليبرالي بعيد المنال يرشحه الديموقراطيون في شيكاغو وبدلاً من ذلك ينتخبون مرشحنا الجمهوري كرئيس تالي لـ الولايات المتحدة.