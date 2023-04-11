القاهرة الإخبارية: مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار بواشنطن

كشفت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار بواشنطن.

وصرح مصدر حكومي فيدرالي في الولايات المتحدة، فى وقت سابق، لقناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أمس الإثنين، بأن المسلح الذي هاجم مصرف "أولد ناشونال بنك" في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية "يبدو أنه كان موظفًا سابقًا به".

وذكرت القناة الأمريكية، أن البندقية المستخدمة في إطلاق النار على المصرف كانت من طراز "AR-15"، مشيرة إلى أن الشرطة الأمريكية تعتقد أن "المسلح الوحيد" في حادث إطلاق النار "له علاقة بالبنك ويبدو أنه كان موظفًا به".