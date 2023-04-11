الشرطة الأمريكية: إطلاق نيران فى واشنطن وأنباء عن سقوط ضحايا

أعلنت الشرطة الأمريكية عن حدوث إطلاق للنار في واشنطن، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

وقال الشرطة في بيان لها نشرته عبر "تويتر": "التحقيق جار في حادث إطلاق للنار في الجزء الشرقي من العاصمة، ويُطلب من المواطنين عدم اتخاذ أي إجراء بأنفسهم، والاتصال برقم 911".

ولم تنشر الشرطة تفاصيل عن الحادث وعدد الضحايا، ولكن وفقا لمعلومات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وقع الحادث في مكتب دفن الموتى “Stewart Funeral Home”، وأصيب 4 أشخاص على الأقل، وتم إغلاق الشوارع المجاورة.

وأبلغت الشرطة أيضًا، عن إطلاق للنار على بعد بضعة مبانٍ من الحادث ويجري البحث عن سيارة خضراء فرت من الموقع، لكن لم يتضح ما إذا كانت هذه الحوادث مرتبطة.