وزيرا التعليم والشباب والرياضة يشهدان حفل ختام الدورة الرمضانية

شهد د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة حفل ختام الدورة الرمضانية 2023، التي ينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، برئاسة وزير التربية والتعليم الذى أقيم بالصالة الدولية لاتحاد الشرطة الرياضي.

ويشهد الوزيران خلال الحفل المبارة النهائية بين فريقى محافظتى القليوبية والغربية.

واستقبل د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، د.محمود أحمد ممتاز، رئيس ‎مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال نشر الوعي بثقافة حماية المنافسة.

وثمّن “حجازي” دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في إرساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة وكشف الممارسات الضارة بالاقتصاد القومي، فضلاً عن خلق مناخ تجاري واستثماري قائم على المنافسة العادلة.



وأكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل على تناول القضايا بفكر جديد يقوم على الاستدامة، وتم ترجمة ذلك من خلال دمج المفاهيم والقضايا المجتمعية فى المناهج، مؤكدًا على أهمية توعية الطلاب بمفهوم حماية المنافسة.

من جهته، قال ‎د.محمود أحمد ممتاز، رئيس ‎مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن حماية المنافسة تمثل داعماً أساسياً للصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

أضاف أن قطاع التعليم، وكل ما يرتبط به، ضمن أولويات الجهاز كونه يهم قطاعًا عريضًا من المواطنين، لافتًا إلى أن الجهاز يستهدف ‎نشر الوعي بثقافة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتناول اللقاء استعراض تفعيل آليات التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجهاز حماية المنافسة، كما تم الاتفاق على عقد لقاءات عبر تقنية الفيديو مع مديرى الإدارات التعليمية بمختلف المحافظات لنشر الوعي بثقافة حماية المنافسة، فضلًا عن تزويد الطلاب بالمفاهيم الخاصة بها.