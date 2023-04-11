الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي بمحافظة جنوب سيناء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي، والذي عقد اليوم الثلاثاء، بحضور القيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات المعنية، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

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تم خلال المؤتمر، عرض موقف مقايسة شبكات المرافق بعد التعديل،  وعرض الموقف الحالي، وأخر المستجدات للتجمعات التنموية بمدن المحافظة، وعرض مذكرة إدارة تطوير العشوائيات بشأن التقرير الفني المعد من قبل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء الخاص بعمارات حي النور بشرم الشيخ، وتم أيضًا عرض التقرير المقدم لمحضر اجتماع مسئولي المتغيرات المكانية لمدن المحافظة وما أسفر عنه من قرارات وتوصيات.

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تابع المحافظ أيضا موقف استكمال منظومة الكاميرات بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وزراعات كورنيش مدينة طور سيناء، وموقف محلات ودورات مياه وعقود الصيانة بممشى طريق السلام بشرم الشيخ، وتابع المبادرة الرئاسية "طوف وشوف"، وموقف ملفات تقنين الأوضاع بمدن المحافظة، والتوقيع الإلكتروني وكاميرات التاكسي الذكي بشرم الشيخ.

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وتابع المحافظ، موقف ساحات الإنتظار الذكية بشرم الشيخ، وتم مناقشة موقف تأشيرات الحج بالمحافظة، وتم عرض موقف الأراضي المطلوب تخصيصها من وزارة التنمية المحلية.

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ناقش المحافظ كتاب مديرية الإسكان بالمحافظة بشأن تفعيل أعمال اللجنة الفرعية بخصوص مراجعة المباني السكنية تحت الإنشاء بمدن المحافظة، وطلب استدعاء أساتذة كلية الهندسة بجامعة السويس للاشتراك في أعمال اللجنة لمراجعة عدد 453 ملف بجميع مدن المختلفة، وعرض مقايسات الطرق الخاصة بتطوير الحي الأول بمدينة أبوزنيمة،  وتم خلال المؤتمر الإعلان عن موجة الإزالات القادمة والتي تبدأ من 29 أبريل وتنتهي 14 يوليو 2023.

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كما تابع المحافظ موقف المشروعات الجارية بجميع مدن المحافظة وموقف مشروعات الخطة الاستثمارية 2022 / 2023 .

وأشاد المحافظ خلال المؤتمر  بدور عفاف عبد العزيز  من العاملين بمكتب المحافظ، لدورها الفعال في مجال العمل الإنساني وتوفير المستلزمات للأيتام والأسر الأكثر احتياجا وأمانتها وإتقانها عملها.

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وقام مدير عام الزراعة بالمحافظة بعرض خطط الوزارة في مجال توفير السلع الغذائية والإنتاج الزراعي والحيواني بالمحافظة وكذا موقف مكافحة القوارض والحشرات بالمدن.

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مصر سيناء جنوب سيناء اجتماع شرم الشيخ

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