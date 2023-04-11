حملات نظافة مكثفة أمام المساجد والكنائس استعدادًا للأعياد بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات النظافة، ورفع المخلفات، والقمامة، والتراكمات الصلبة، والزراعية، والأتربة، أمام جميع المساجد و الكنائس، استعدادًا لاستقبال الأعياد والمناسبات الخاصة، ومن شوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقري التابعة لها، وقامت برفع 62 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن أقسام البيئة التابع للوحدة المحلية لقرية البرجاية وحي وسط المدينة، واصلت أعمالها اليومية، وقامت برفع ٣٧ طن من التراكمات والمخلفات المتواجدة بالقرية والأتربة من على جانبي طريق “مصر أسوان الزراعي و دماريس و صفط اللبن و زهره ومن شارع الحريه و كورنيش النيل و شوارع و أروقة حي وسط المدينة"، لإضافة مظهر جمالي و حضاري للمدينة والقرى.

أضاف رئيس المركز والمدينة، أن قسم البيئه بحى غرب المدينة، واصل حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة، وقام برفع ٢٥ طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليومية بشوارع وأورقة الحى وبجميع الورديات ونقلها للمقلب العمومى بالظهير حفاظا على مظهر وجمال المدينه حتى تظهر بالمظهر اللائق بها كونها عروس الصعيد.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والتي شدد خلالها علي تكثيف حملات النظافة لرفع كفاءة المنظومة وتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها، مشيرا إلى أنه قام بتكليف رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالقري بضرورة اطلاق حملات نظافة مكبرة أمام جميع المساجد و الكنائس استعدادا لاستقبال الأعياد والمناسبات الخاصة، مشيرا إلي أن الوحدة المحلية تكثف من حملات النظافة من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل علي مدار اليوم وتقوم بنقل المخلفات أول بأول للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي.