وزارة الدفاع البريطانية تحذر: تسريبات البنتاجون مضللة

أكدت وزارة الدفاع البريطانية، أن وثائق وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون السرية المسربة حول النزاع في أوكرانيا تتضمن معلومات غير دقيقة، وحذرت من تداول المعلومات المضللة.

وعبر بيان لوزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، أكدت أن تسرب ما يعتقد أنه معلومات سرية أمريكية أظهر مستوى عاليًا من عدم الدقة.

وأضافت أنه على المتابعين إبداء الحذر فيما يخص الثقة بالمزاعم التي قد تكون عبارة عن معلومات مضللة.

أفادت شبكة "سي إن إن"، بأن التحقيقات التي تُجريها واشنطن بشأن واقعة تسريب دفعة جديدة من الوثائق التي تحتوي على معلومات سرّية تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، لن تقتصر على النظر في الجناة المحتملين داخل البنتاجون فحسب، بل سيشمل مسئولين في الحكومة الذين يمكنهم الوصول إلى هذا النوع من الوثائق.

وذكر التقرير أن الوثائق لا تتعلق فقط بالصراع في أوكرانيا، ولكنها تحوي معلومات سرية بشأن عمليات مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية في إفريقيا، ومحاولات إسرائيل تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، إلى جانب المعلومات الاستخباراتية بشأن علاقة دولة الإمارات بروسيا.

ونقلت الشبكة عن مصدر استخباراتي إفادته بأن واشنطن تُوسّع تحقيقاتها بشأن واقعة تسريب دفعة جديدة من الوثائق التي تحتوي على معلومات سرّية تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، بالنظر إلى خطورة ما تحويه هذه الوثائق.