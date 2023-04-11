مسلسل تحت الوصاية.. رواد السوشيال ميديا عن الطفلة فرح: «اتعلمت التمثيل امتى؟»

أثارت الطفلة “فرح” التى تقوم بدور ابنة الفنانة منى زكى فى مسلسل تحت الوصاية فضول رواد السوشيال ميديا، حيث تداولوا منشورات عن هوية الطفلة.

وأضاف رواد السوشيال ميديا أنهم يطالبون من فريق العمل توضيح كيف تكون هذه الطفلة فى هذا السن الصغير الذي لا يتجاوز العام ونصف وتستطيع التمثيل وإتقان الدور بهذه الدقة؟.

ووجه رواد السوشيال ميديا الشكر لجميع فريق العمل نظرًا لإتقانهم كل الأدوار فى المسلسل.

يمكن مشاهدة مسلسل تحت الوصاية عبر قناة dmc في الأوقات التالية:

عرض أول: 7:45 مساء

إعادة أولى: 12:45 صباحا

إعادة ثانية: 2:15 ظهرا

مواعيد عرض تحت الوصاية على قناة حكايات

عرض أول: الساعة 8:30 مساء.

إعادة 1: الساعة 2:30 بعد منتصف الليل.

إعادة 2: الساعة 8:30 صباحا.

إعادة 3: الساعة 2:30 ظهرا.

مواعيد عرض تحت الوصاية على قناة "دبي"

عرض أول: 8 مساء

إعادة أولى: 6 صباحا

إعادة ثانية: 1:30 مساء

مواعيد عرض تحت الوصاية على قناة "الرشيد"

عرض أول: 8 مساء

إعادة: 2 صباحا

تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.



أبطال مسلسل “تحت الوصاية” لمنى زكي

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.