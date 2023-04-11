"جعفر العمدة" الحلقة 20.. سيد يعترف على نفسه: "المخدرات دي بتاعتي"

اعترف سيد "أحمد فهيم" للضباط في قسم النزهة بأنه صاحب المخدرات التي تم ضبطها مع محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة من أجل إخراج الأخير من السجن بعدما تم القبض عليه في مطار لبنان بتهمة حيازة مخدرات إذ دس له مجهول هيروين في شنطة سفره أثناء عودته من مطار لبنان.

تفاصيل الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة

وقال لهم: "الهيروين دا بتاعي" ليرد الضابط عليه: "اللي بتعمله دا مش هيفيد جعفر في حاجة سواء كان متهم أو لا هو لو له حق هياخده ملوش هيتعاقب".

ليصمم سيد أن تلك البضاعة تبعه إلا أن الضابط أوقعه في الحديث وقال له: "يعني الأربعة كيلو هيروين دول بتوعك" ليرد سيد بالإيجاب ليخبره الضابط أن البضاعة كانت ثلاثة كيلو فقط ويطلب منه الذهاب.

المسلسل بطولة النجم محمد رمضان ويشاركه زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

جعفر العمدة هو العمل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي فقط سبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاح كبير منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.