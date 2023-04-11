الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برنامج العرافة.. الباز: مقتل شيماء جمال "نهاية طبيعية" لهذا السبب

د. محمد الباز
د. محمد الباز

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن المذيعة شيماء جمال عملت معه في صحيفة البوابة نيوز، وبعد وفاتها على يد زوجها، قال "دي نهاية طبيعية".

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، المُذاع على قناة "النهار": "قلت دي نهاية طبيعية، لأدائها وتصرفاتها مش الأخلاقية لا سمح الله".

وتابع: "كنت شايف إن شيماء جمال في معركة مع الحياة، وكانت عنيفة طول الوقت، ومينفعش نقول دلوقتى غير الله يرحمها".

وحل الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ضيفًا على برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر قناتي "النهار، والمحور"، وذلك أمس الإثنين، واليوم الثلاثاء.

كشف "الباز"، خلال البرنامج، عن العديد من أسراره وأهم مواقفه مع الكتابة وآرائه حول أغلب القضايا.

محمد الباز المذيعة شيماء جمال العرافة بسمة وهبة النهار

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