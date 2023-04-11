الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة الشرقية : استكمال أعمال التطوير الجارية بمركز الأسنان بمستشفى الزقازيق العام

الدكتور هشام مسعود
الدكتور هشام مسعود

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي مركز الأسنان، التابع لمستشفى الزقازيق العام، لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية به، والوقوف علي نسب إنجاز الأعمال به، ودراسة إمكانية تزويد المركز بمولد كهربائي، لعدم تأثر الخدمة الطبية في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

 

وتفقد وكيل الوزارة يرافقه مهندس الكهرباء بالإدارة الهندسية، ورئيس قسم المركبات بالمديرية، أعمال رفع كفاءة مبني مركز الأسنان، وقام بمعاينة الأماكن الملحقة بالمبني علي الطبيعة، وكذلك مقر قسم المركبات الملاصق للمركز، لبحث إمكانية توفير مكان ملائم لوضع المولد الكهربائي لخدمة المركز، وتم تفقد بعض الأماكن المقترحة، لتخصيصها للمولد، بما يتناسب مع الهيكل الوظيفي للمبنى، كما تلاحظ وجود بعض الكهنة التابعة للمستشفى، ووجه بسرعة الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بها وإزالتها، واستغلال المساحة الموجود بها الكهنة.

 

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز الأسنان، يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ويعد إحدى مشروعات القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية، والمنفذة بمنحه مقدمة من الاتحاد الأوربي بالتعاون مع  جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتكلفة تقديرية تصل إلي ٣ مليون، و٤٣٢ ألف جنيه، للمساهمة في تحسين مستوى الخدمات الصحية المؤداه للمواطنين بمحافظة الشرقية، والارتقاء بمستوي معيشتهم.

أعمال التطوير ورفع الكفاءة أعمال رفع كفاءة أعمال التطوير الإدارة الهندسية الأسنان

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