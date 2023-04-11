الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الرياضة": منحة ناصر للقيادة تُغلق باب التقديم

منحة ناصر للقادة
منحة ناصر للقادة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، غلق استمارة التقديم لمنحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة، حيث وصل المتقدمين للمنحة حوالي ١١٨٥ قيادة شابة من ٩٠ دولة حول العالم، يأتي ذلك تحت شعار "شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب جنوب" وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبحسب بيان الوزارة فقد مثلت قارة أفريقيا ٨٤.٧% من إجمالي المتقدمين للمنحة، كما مثلت قارة آسيا ١١.٢%، فيما تقدم من قارة أوربا حوالي ٢.٤%، إلى جانب ٠.٩ % من قارة أمريكا اللاتينية، كما مثلت قارة أمريكا الشمالية نحو ٠.٤ % إجمالي المتقدمين، فيما تمثل قارة أستراليا حوالي ٠.٤ % فقط من إجمالي عدد المتقدمين للمنحة.

وأضاف البيان أن نسبة المتقدمين للمنحة من الجنسين فقد بلغت نسبة المتقدمين للمنحة من الذكور حوالي ٦٣%، فيما بلغت نسبة الإناث ٣٧% من إجمالي عدد المتقدمين من بينهم حوالي ٢.٧% من ذوي الهمم من مختلف الجنسيات.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة استمارة التقديم احصائيا الجمهورية الدرجات العلمية

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