طلاب الخدمة الاجتماعية ببنها يطلقون مبادرة "كلنا واحد" ويوزعون وجبات إفطار على الصائمين

انطلقت صباح اليوم فعاليات مبادرة كلنا واحد بالمعهد العالي للخدمة الإجتماعية ببنها برعاية الدكتور أحمد محمد يوسف عميد المعهد، وتحت إشراف ورئاسة الدكتورة مني هدهد مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشارك فيها شباب أصدقاء البيئة بالمعهد، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد الدكتورة وسام الشاذلي والدكتور سيد جودة.

وأعلن الدكتور أحمد محمد يوسف عميد المعهد، عن تدشين المبادرة التى تهدف إلى نشر قيم الترابط والمودة والمحبة بين الطلاب بعضهم البعض، ونشر الحب والتسامح بين الأفراد وحثهم على التواصل الاجتماعي وخلق جيل من الشباب قادر على النهوض بمصر، ورفع شأنها بين الأمم وبما ينعكس على الوطن مصر وشعبها العظيم.

وقالت الدكتورة منى هدهد مدير خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن فعاليات المبادرة تمثلت في توزيع الهدايا ووجبات الإفطار والعصائر على مرضى المستشفيات والمارة بالشوارع، وتوجيه الشكر لرجال الشرطة والعيون الساهرة على خدمة المجتمع المصرى.

وفى سياق متصل شارك الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها في حفل الإفطار الجماعي، والذى نظمته الجامعة، وأسرة طلاب من أجل مصر بمجمع الملاعب بمدينة بنها.



جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء الكليات والوكلاء، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور سيد عبدالونيس المشرف العام على المدن الجامعية.



وخلال الحفل، هنأ رئيس الجامعة، الطلاب ومنسوبي الجامعة بشهر رمضان الكريم، معرباً عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه الطلاب في هذه الأجواء الرمضانية.



وأشاد الدكتور جمال سوسة بتنظيم حفل الإفطار، موجهًا الشكر للقائمين عليه وللإدارة العامة للمدن الجامعية، مشيرا إلي حرص إدارة الجامعة على خلق جو أسرى لتعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين منسوبي الجامعة والتواجد دائمًا في جميع الأوقات والمناسبات المختلفة.