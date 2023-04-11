ارتفاع الأمواج وأمطار متوسطة.. طقس متقلب على الإسكندرية

شهدت مناطق شرق ووسط الإسكندرية، مساء اليوم، سقوط أمطار متوسطة صحبها انخفاض في درجات الحرارة ونشاط في الرياح، حيث ساد طقس مائل للبرودة، بالتزامن مع التقلبات الجوية التي بدأت منذ السبت الماضي.

وغطت الغيوم والسحب الممطرة سماء المدينة الساحلية، منذ عصر اليوم، كما ازدادت الرياح المحملة بالأتربة بمناطق متفرقة بالمدينة، وسادت أجواء شتوية على كافة الانحاء، وذلك بعد أن استقرت الأحوال الجوية خلال الأسبوع الماضي وارتفعت درجات الحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن محافظة الإسكندرية على موعد مع الأمطار الرعدية، مع نشاط في الرياح يصل ل44كم/ساعة، واضطراب البحر المتوسط ليصل ارتفاع الأمواج بين 2.5إلى 3متر .

ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.



وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية. منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.



واعلنت المحافظة أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بالإسكندرية كالتالي:

-غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.

-الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

-الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125

IMG_20230411_173249

IMG_20230411_173202

IMG_20230411_173051

IMG_٢٠٢٣٠٤١١_١٩٢٥١٨

IMG_٢٠٢٣٠٤١١_١٩٢٤٥٨