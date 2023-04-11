رئيس جامعة طنطا: مستشفى الجراحات الجديد يؤكد فلسفة السيسى بتوفير حياة كريمة

قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إن مستشفى الجراحات الجديد متقدم للغاية ويحوي أكثر من 749 سريرًا، وأكثر من 18 غرفة عمليات، وفيه جميع التخصصات الطبية المتقدمة، وهي فخر لبلدنا وعنوان لفلسفة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق حياة كريمة لأهلنا في المجال الطبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مستشفى الجراحات الجديد يتيح فرصة متقدمة بأفضل رعاية صحية وتشخيص وعلاج لأهلنا في وسط الدلتا، منوهًا بأن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير كل شيء جيد لأهلنا وأولادنا رغم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم كله.

ولفت إلى أن الدولة لا تبخل أبدًا على مواطنيها، وتوفر لهم رعاية طبية جيدة، ومستشفى الجراحات الجديد مجهز بأفضل معدات طبية على مستوى العالم، لافتًا إلى أن المستشفى بدأ يعمل بكل أقسامه.