إطلاق مبادرة "فطارك غير مع we " لتوزيع كراتين المواد الغذائية

انطلقت، اليوم، بنطاق محافظة البحيرة، تحت رئاسة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، فعالية المصرية للاتصالات ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي مبادرة "فطارك غير مع we" بتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى مراكز المحافظة المختلفة خلال شهر رمضان المبارك، ضمن مبادرة المصرية للاتصالات لتوزيع 30 مليون وجبة غذائية.

هذا وقد قام كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة بتفقد اصطفاف السيارات المحملة بالمواد الغذائية أمام ديوان عام المحافظة والمحملة بعدد 2100 كرتونة مواد غذائية زنة الكرتونة الوحدة تتجاوز 14 كجم، وذلك بحضور فريق عمل مؤسسة صناع الخير بالوجة البحري.

وأشاد كامل غطاس السكرتير المساعد بجودة محتويات الكرتونة، مثمنا الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الاقتصادية الكبرى من خلال مسئوليتها المجتمعية ممثلة فى المصرية للاتصالات ومنظمات المجتمع المدنى الجادة ممثلة فى مؤسسة صناع الخير للتنمية والجهاز التنفيذى للدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية وعلى رأسها تلبية الاحتياجات الغذائية، وبخاصة فى شهر رمضان المبارك، حيث من المقرر توزيعها على مستحقيها تحت إشراف التضامن الاجتماعي.