الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الحلقة 20 من مسلسل "جميلة".. هل يوافق سامح الصريطي على طلب سوسن بدر ويقتل زوجها؟

سوسن بدر
سوسن بدر

حالة من التشويق والإثارة فرضها مسلسل جميلة، بعد تصاعد وتسارع الأحداث بالمسلسل، حيث أشاد به الكثير من الجمهور، بسبب القضايا الهامة التي يناقشها المسلسل.

 

تساءل الجمهور ومتابعي مسلسل جميلة عن مي صديقة أكرم شقيق جميلة والذي يجسد دوره الفنان نبيل عيسى، وهل سيتزوج من "مي" التي تجسد دورها الفنانة مروة الأزلي، حيث أبعدتها جميلة عن طريق شقيقها، بعد معرفة حقيقتها وأنها فتاة سيئة السمعة، حيث إنها هاربة من حكم سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة السرقة.

 

في الحلقة الماضية، انفعل أكرم على جميلة، بعدما تسببت في تهديد "مي" بالسجن وتنفيذ الحكم عليها، حيث ذهب لها في منزلها، وتشاجر معها مهددًا بأنه لن يقف مكبل الأيدي أمام محاولات جميلة.

 

كما شهدت الحلقة الماضية من مسلسل جميلة، محاولة شهيرة والدة جميلة، والتي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، إقناع سامح الصريطي والذي يقوم بدور "طارق نصار" لقتل رجب زوجها القديم، بعدما ظهر لها مؤخرًا.

ملخص أحداث مسلسل جميلة وموعد الحلقة 20 وقنوات العرض

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قصة وأبطال مسلسل جميلة:

يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة ريهام حجاج، العديد من نجوم الدراما، والذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح العمل وهم سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل.

 

كما يضم فريق عمل مسلسل جميلة الفنان نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

 

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