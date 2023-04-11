محمد الشناوى يتصدر ترند «جوجل» بعد الفوز بكأس مصر

تصدر الحارس الأول للنادي الأهلي محمد الشناوي، مؤشرات البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، عقب فوز فريقه بكأس مصر على حساب فريق بيراميدز في المباراة التي أُقيمت بينهما أمس على استاد القاهرة الدولي.

وجاء اسم محمد الشناوي حارس المارد الأحمر، ضمن الأكثر بحثًا وتداولًا عبر متصفحات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد فوز الفريق بثنائية مقابل هدف في نهائي كأس مصر 2023.

محمد الشناوي يوجه الشكر للجماهير والإدارة

وأبدى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، سعادته بعد التتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز، مؤكدًا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي بالأداء الذي قدمه لاعبو الفريق خلال المباراة، والتزامهم بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، مما ساعد الفريق على العودة في النتيجة من التأخر إلى الفوز بهدفين مقابل هدف.

وأكد الشناوي أن لاعبي الفريق سيحتفلون بلقب الكأس هذه الليلة فقط، وأنهم سوف يبدأون من الغد الاستعداد بقوة للمباراة المقبلة في الدوري.

وتعليقًا على الحضور الجماهيري، قال الشناوي: «دائمًا ما أكون في غاية السعادة عندما يتواجد الجمهور في المدرجات، وخاصة في مباراة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا التي تواجدت فيها الجماهير بكامل المدرجات.

واختتم تصريحاته قائلًا: «أشكر الجماهير على مساندتهم الدائمة لنا والوقوف معنا في الحلوة والمرة، نحن سعداء لأنهم عادوا إلى منازلهم وتناولوا وجبة السحور وهم في حالة نفسية جيدة بعد تحقيق لقب كأس مصر».

بطولات محمد الشناوي مع الأهلي

وحصد الشناوي مع الأهلي 16 لقبًا، بواقع 5 ألقاب للدوري المصري، إلى جانب ثلاثة ألقاب لكأس مصر، و4 ألقاب للسوبر المصري، ولقبين للسوبر الإفريقي، ولقبين لدوري أبطال إفريقيا، إلى جانب الميدالية البرونزية لمونديال العالم للأندية مرتين متتاليتين في 2020 و2021.

وولد محمد الشناوي يوم 18 ديسمبر عام 1988 في الحامول بكفرالشيخ ثم انتقل لناشئي الأهلي من سنة 2002 إلى 2009 وتدرج في المراحل السنية.

لعب محمد الشناوى عقب رحيله عن الأهلي للطلائع وبتروجت وقدم مستويات متميزة دفعت القلعة الحمراء لإعادته ليصبح حارس الأهلي الأول والمنتخب الوطني، وشارك في كل البطولات القارية والعالمية.