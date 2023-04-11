بوتين: روسيا ستشهد زيادة في عائدات النفط والغاز قريبًا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ستشهد زيادة في عائدات النفط والغاز قريبا، وفق شبكة سكاي نيوز في نبأ عاجل.

وكان قد أوضح بوتين خلال اليومين أن بلاده وبيلاروس يقومان بمباشرة إعداد صيغة موحدة لأمن دولة الاتحاد في ظل التحديات الخارجية للبلدين.

نشرت وسائل إعلام روسية، قال بوتين خلال اجتماع لمجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد: "إعداد صيغة أمن دولة الاتحاد يحظى بأهمية كبيرة، وعلينا صياغة المهام الأساسية لتفاعلنا على خلفية التوتر المتزايد على حدود دولة الاتحاد، والعقوبات، وحرب المعلومات ضدنا".

وأشار إلى أن ذلك يتطلب "العمل بشكل موضوعي في التخطيط الاستراتيجي"، وتابع "سنواصل تعزيز أمن دولة الاتحاد، ونضمن الظروف الملائمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والتدريجية".

وقال الرئيس الروسي إن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا المجاورة، في خطوة من شأنها أن تزيد من منسوب التوتر الدولي الذي نجم عن اندلاع الحرب في أوكرانيا منذ فبراير 2022.

أكد بوتين أن هذه الخطوة لا تشكل أي انتهاك للمعاهدات الدولية، قائلا إن روسيا أرسلت بالفعل عشر مقاتلات إلى بيلاروسيا تستطيع حمل أسلحة نووية تكتيكية، ويأتي إعلان الرئيس الروسي عن هذه الخطوة، وسط استمرار المعارك في شرق أوكرانيا، وبينما تقول تقارير غربية إن الروس يواجهون تعثرا ولم يستطيعوا تحقيق الأهداف العسكرية على النحو الذي أرادوه.

وفي سياق متصل، هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاتحاد الأوروبي بـ"إشعال فتيل مواجهة جيوسياسية" مع روسيا، وذلك لدى تسلّمه أوراق اعتماد سفير الاتحاد الجديد في موسكو، الدبلوماسي الفرنسي رولان جالاراج.

وأعلن الرئيس الروسي في خطاب في الكرملين، أن "الاتحاد الأوروبي أشعل فتيل مواجهة جيوسياسية مع روسيا"، معرباً عن آسفه لأن العلاقات بين موسكو وبروكسل "تدهورت بشكل حادّ في السنوات الأخيرة".