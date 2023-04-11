الرقابة المالية تقر المرحلة الثانية للاكتتاب في زيادة رأسمال المجموعة المتكاملة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بنشر دعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى الأسهم المتبقية لزيادة رأس المال.

وأوضحت الرقابة المالية في بيان اليوم الثلاثاء، أن عدد الأسهم المتبقية يبلغ 14.82 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 قروش للسهم، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 0.25 قرش للسهم الواحد وبذات شروط الاكتتاب.

وأضافت أنه سيتم فتح باب الاكتتاب اعتبارًا من يوم 13 أبريل الجاري حتى يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل الجاري.

ويشار إلى أنه بلغت نسبة الاكتتاب في المرحلة الأولى لزيادة رأس المال 89.41 %، حيث تم الاكتتاب في 125.17 مليون سهم من إجمالي 140 مليون سهم.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، عن العام الماضي تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي ربح بلغ 361.35 ألف جنيه 2021، مقابل خسائر بقيمة 3.46 مليون جنيه خلال 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 19.06 مليون جنيه، مقابل 4.18 مليون جنيه خلال 2020.

يشار إلى أن المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، سجلت خسائر بلغت 327.21 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 3.36 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 14.77 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 2.26 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت القوائم المالية لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، عن الربع الأول من العام الجاري، تراجع خسائر الشركة بنسبة 63 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي خسائر بلغ 697.85 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 1.87 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.