بعد تغيرات وتعديل تركيب العربات.. مواعيد قطارات الإسماعيلية - القاهرة اليوم

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على مواعيد قطارات خط الإسماعيلية - القاهرة وتسلط الدستور الضوء على مواعيد قطارات الإسماعيلية - القاهرة ومنها:

مواعيد قطارات الإسماعيلية - القاهرة اليوم



وتنشر الدستور، مواعيد قطارات خط الإسماعيلية - القاهرة والعكس القطارات الروسية والسياحية وتحيا مصر، والتي تتمثل أهمها فى قطار 946 وينطلق فى تمام الساعة 5:00 صباحا سياحي ، وقطار 1112 وينطلق فى تمام الساعة 6:30 صباحا تحيا مصر، وقطار 952، وينطلق فى تمام الساعة 6:50 صباحا سياحي، وقطار 186 وينطلق فى تمام الساعة 10:00 صباحا سياحي.

كما يشتمل جدول تشغيل القطارات بخط الإسماعيلية - القاهرة والعكس، قطار 954 ويبدأ رحلته فى تمام الساعة 12:40 ظهرا محسن، وقطار 956 وينطلق فى تمام الساعة 2:20 ظهرا سياحي، وقطار 960 ويبدأ رحلته فى تمام الساعة 4:36 مساء محسن، وقطار 962 قيام 8:05 مساء محسن





ويشهد جدول تشغيل القطارات من القاهرة إلى الإسماعيلية، قطار 593 وينطلق فى تمام الساعة 5:05 صباحا محسن، وقطار 945 ويبدأ رحلته فى تمام الساعة 6:10 صباحا سياحي، وقطار 1113 وينطلق فى تمام الساعة 6:30 صباحا محسن، وقطار 185 وينطلق في تمام الساعة 9:00 صباحا سياحي، وقطار 951 قيام 12:00 ظهرا محسن قطار 955 قيام 2:40 ظهرا سياحيه، وقطار 957 قيام3:45 عصرا سياحي



