تجديد حبس عامل بتهمة قتل نجل عمه فى المرج

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، حبس عامل بتهمة قتل نجل عمه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بسبب خلافات عائلية بينهما، وأمرت بسرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقي.

وتلقى ضباط قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من عامل يفيد فيه بتغيب نجله طالب عقب خروجه من مسكنه ولم يتهم أو يشتبه فى غيابه جنائيًا.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن التوصل إلى توجهه لإحدى المناطق بمحافظة القليوبية للتقابل مع أحد أقاربه (عامل "نجل عمه" - مقيم بذات العنوان)، حيث استقل برفقته إحدى الدراجات النارية، وبتكثيف جهود التحريات أمكن التوصل إلى أن الأخير وراء واقعة الغياب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها وأقر بأنه نظرًا لوجود خلافات عائلية بين والده ووالد المتغيب وتعدى المتغيب على والده بالسب والشتم، فخطط للانتقام منه وفى سبيل ذلك قام باستدراجه بدعوى نقل بعض المنقولات، والاتفاق معه على التقابل بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية، وفور وصوله قام بالتوجه بالدراجة النارية وبصحبته المجني عليه إلى إحدى المناطق، وتمكن من مغافلته وخنقه باستخدام "حبل" تحصل عليه من داخل الدراجة النارية حتى فارق الحياة، ووضع الجثمان داخل أحد الأجولة وإلقاؤه بجانب أحد المصارف المائية بذات المنطقة، وعقب ذلك قام بإخفاء الدراجة النارية داخل أحد "الجراجات" كائن بذات الناحية.

وتم بإرشاده التوصل لجثمان المجني عليه بالمكان المشار إليه وكذا ضبط الدراجة النارية لدى (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم عن الدراجة النارية أيدها.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.