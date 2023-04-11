وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر للسلاح في مطار القاهرة

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة للشباب وناشئات، عقب عودتها بعد المشاركة في بطولة العالم للسلاح ببلغاريا 2023 والتي أقيمت في مدينة بلوفديف البلغارية في الفترة من 1 حتى 9 أبريل.

وذلك بعد تحقيقها إنجازا تاريخيا فى منافسات بطولة العالم للسلاح حيث جاءت مصر في جدول الترتيب بالمركز الثالث، متقدمة على منتخبات إيطاليا وفرنسا والصين وكوريا برصيد خمس ميداليات بواقع، ذهبيتين وفضية ووبرونزيتين.

وكان في استقبال البعثة في مطار القاهرة الدولي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكابتن عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، والكابتن ايمن منير نائب ثان لمجلس إدارة اتحاد السلاح ورئيس البعثة المصرية، وبعض من قيادات لوزارة الشباب والرياضة ومجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح.

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة إلى الاتحاد المصري للسلاح، بعد حصد العديد من الميداليات في بطولة العالم، مشيرًا أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة وأبرزها نتائج أبطال مصر الرياضيين في المنافسات العالمية، مبينًا أن تلك النتائج المتميزة تعكس حالة التطور والاستقرار التي تشهدها المنظومة الرياضية بفضل دعم القيادة السياسية.

وثمن وزير الشباب والرياضة الإنجازات المتتالية التي يحققها أبطال مصر فى رياضة السلاح على مستوى مختلف البطولات الدولية التي يشاركون بها، ويقدمون أداءً مميزاً بها، والفوز بألقابها المختلفة كترجمة فعلية لحالة التركيز التي يعيشونها، والاستعدادات القوية التي يخضعون لها وفق خطة الاتحاد المصرى للسلاح.

ويذكر أن منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة حقق المركز الأول والميدالية الذهبية بمنافسات الفرق تحت 20 سنة ، بعد انتهاء المباراة النهائية والفوز على نظيره السويسري بنتيجة 45-43 ليحقق ذهبية تاريخية.

ويتكون منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة من، محمد السيد و محمد ياسين و محمود السيد و يوسف شامل تحت قيادة المدير الفني السيد سامي.

حيث حقق محمد ياسين الميدالية الذهبية في منافسات الفردي لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة، وكما توج منتخب مصر لسلاح السيف للناشئين تحت 20 سنة بفضية الفرق كما احرز أحمد هشام برونزية منافسات الفردي تحت 17 سنة لسلاح السيف بالإضافة إلى حصول عبدالرحمن طلبه على برونزية سلاح الشيش تحت 17 سنة.

وحققت هنا العراقي المركز الخامس بعد خسارتها في دور ربع النهائي من بطلة المجر بلانكا ناجي بنتيجة 15-9.