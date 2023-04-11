إندونيسية تدرس بجامعة الأزهر تهوى تجربة الموائد الرمضانية بالقاهرة

روت الطالبة الإندونيسية نوني نوريني أهياني التي تدرس في السنة الرابعة بإحدى كليات جامعة الأزهر بالقاهرة كيف تقضي شهر رمضان ولياليه بعيدا عن موطنها وأسرتها.

وقالت نوني إنها تحب تجربة الموائد الرمضانية المختلفة التي يُفطر عليها السكان والمارة مع آذان المغرب في تقليد يعود إلى قرون مضت، والمعروفة باسم موائد الرحمن.

وتخصص أهياني (25 عاما) بعضا من وقتها في رمضان، الذي ينتهي بعد نحو عشرة أيام، للتعلم وتلقي دروس في سيرة النبي محمد، وتقضي لياليه في قراءة القرآن.

وتقول أهياني إنها تركت موطنها حتى تتمكن من التبحر أكثر في السيرة النبوية من خلال دراستها في الأزهر، وإعداد نفسها للمساعدة في نشر تعاليم الإسلام السمحة في إندونيسيا.