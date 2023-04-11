الثلاثاء 11 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تضامن أسوان: توزيع 800 كرتونة غذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجا برمضان

خلال توزيع الوجبات
خلال توزيع الوجبات

واصلت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان وجمعية الأورمان فى توزيع كراتين رمضان على الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى محافظة أسوان تحت رعاية اللواء أشرف عطيه، محافظ أسوان.  

وجاء ذلك بمناسبة الأيام المباركة لشهر رمضان المبارك وتشجيعاً للجهود المبذولة للدعم والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، أنه تم توزيع عدد 800 كرتونة مواد غذائية على الأهالى بقرى توشكى وارمنا وعنيبة وابو سمبل مركز نصر النوبة، وقريتي المنشية ونجع كلحى مركز كوم امبو، وقرى كيماء وعزبة التحريرمركز أسوان.

وأشاد بالدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الإجتماعى خلال هذا الشهر المبارك سواء بنشر موائد الرحمن أو توصيل الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية إلى المنازل لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين، مؤكداً أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إن الأورمان تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذي يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر.  

وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة أسوان نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

أسوان الاحتياجات الغذائية الأسر الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعي المواد الغذائية تحسين مستوى معيشة

الأكثر قراءة

قيمة زكاة الفطر 2023.. لمن تعطى وتوقيت إخراجها

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

موعد وقفة عيد الفطر 2023 في مصر

إصابة 11 شخصا في تصادم ميكروباص و"نصف نقل" على طريق "الإسكندرية-مطروح"

إثارة وتشويق.. الحلقة الأخيرة من مسلسل الكتيبة 101 تكشف مصير الإرهابى "أبودعاء"

تجديد حبس عامل بتهمة قتل نجل عمه فى المرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد "بريكس"‏

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات

رئيس الوزراء الإسرائيلى: قصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات فى ليلة واحدة