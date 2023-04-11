تضامن أسوان: توزيع 800 كرتونة غذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجا برمضان

واصلت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان وجمعية الأورمان فى توزيع كراتين رمضان على الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى محافظة أسوان تحت رعاية اللواء أشرف عطيه، محافظ أسوان.

وجاء ذلك بمناسبة الأيام المباركة لشهر رمضان المبارك وتشجيعاً للجهود المبذولة للدعم والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، أنه تم توزيع عدد 800 كرتونة مواد غذائية على الأهالى بقرى توشكى وارمنا وعنيبة وابو سمبل مركز نصر النوبة، وقريتي المنشية ونجع كلحى مركز كوم امبو، وقرى كيماء وعزبة التحريرمركز أسوان.

وأشاد بالدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الإجتماعى خلال هذا الشهر المبارك سواء بنشر موائد الرحمن أو توصيل الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية إلى المنازل لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين، مؤكداً أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إن الأورمان تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذي يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر.

وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة أسوان نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.