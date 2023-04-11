رئيس الإنجيلية يهنئ محافظ القاهرة والمفتي ووزير الأوقاف بقرب حلول عيد الفطر

هنأ الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والأستاذ الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، جاء ذلك خلال زيارتهم اليوم، على رأس وفد ضم عددًا من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.

وفي بداية جولة التهنئة التقى رئيس الإنجيلية محافظ القاهرة وقدم أرق التهاني وخالص الأمنيات، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا دوام النجاح والتقدم، لما يحقق الخير والسلام لجميع المصريين وقال: "نهنئكم ونهنئ جميع المصريين بعيد الفطر المبارك، ونقدر ونعتز بمجهوداتكم المخلصة، ودوركم الوطني في الارتقاء ببلادنا الجميلة، ونصلي من أجل المصريين وسلام العالم".

كما توجه رئيس الإنجيلية للقاء الأستاذ الدكتور شوقي علام بدار الإفتاء المصرية، والذي أشاد بدَور فضيلة المفتي في نشر الاعتدال في مصر، مؤكدًا أن فضيلة المفتي هو صخرة الاعتدال في مصر، وهو صاحب دور تاريخي في حفظ السلم المجتمعي ونشر الاعتدال في مصر.