الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رواد السوشيال ميديا يتفاعلون مع فريق المزاريطة FC

حزلقوم
حزلقوم

تصدر حزلقوم شقيق جوني والكبير الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي، محركات البحث ومواقع السوشيال ميديا بمشهد حديثه عن تغيير وتبديل اسم النادي الذي يملكه من نادي الشرابية للشرابات إلى فريق المزاريطة FC، ورغبته في الحصول على لقب نادي القرن.

وكتب ربيع حمدي من مستخدمي السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي: “حلقة اليوم ممتازة.. خصوصاً مشهد الكبير 😁 كلمة الحق تقال”.

وعلّق عمار حسن، قائلًا: "حلقه تحفيل"، وعلقت ميكائيل جرجس من جمهور الفنان أحمد مكي قائلًا: " اجمد حلقة فالمسلسل كله"، وكتبت راندا الخيال من جمهور مسلسل الكبير أوي7 عبر السوشيال ميديا قائلًا: " فظيعه اللقطه دي"، وعلق محمود عبد الرحيم قائلًا: " نادي بتاع حزلقوم نادى القرن 😂😂😂 وأنا موافق".

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

 

"الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي7

ُجدر الإشارة إلى أن مسلسل الكبير أوي7 الجزء السابع يعرض منه الحلقة 20 للفنان أحمد مكي مساء اليوم الاثنين، حصريًا على قناة on الساعة 6.15 مساء، ويعاد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 19 في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.

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