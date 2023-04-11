إبراهيم فايق عن مشاركته في الكبير أوي7: انبسطت جدا بأجواء التصوير

تصدر الإعلامي إبراهيم فايق محركات البحث الإلكتروني ومواقع السوشيال ميديا بعد ظهوره في حلقة أمس الإثنين من مسلسل الكبير أوي 7 وهي الحلقة الـ 19، وظهر فيها بشخصيته الحقيقية في برنامجه جمهور التالتة المذاع عبر قناة أون سبورت.

وتابع الإعلامي إبراهيم فايق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "‏متشكر والله لردود أفعالكم يا جماعة.. حقيقي والله كتير جدًا، ‏متشكر للفنان الكبير أحمد مكي والله انبسطت جدا بأجواء التصوير أنا وفريق عمل وإعداد برنامج ⁧‫#جمهور_التالتة⁩".

وتوجه الإعلامي إبراهيم فايق بالشكر إلى فريق عمل وأبطال مسلسل الكبير أوي7 قائلًا: "وشكرا للأستاذ أحمد الجندي المخرج الكبير اللي عنده مساحة رؤية ومرونة كبيرة، و‏اتشرفت جدا 😍".

مواعيد عرض الحلقة الـ20 لمسلسل الكبير أوي 7

وتذاع الحلقة الـ 20 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في تمام الـ 6:15 مساءً، عبر قناة أون وتعاد الحلقة مرة أخري الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة النجم أحمد مكي الذي يلعب شخصية الكبير وجوني وحزلقوم، رحمة أحمد التي تجسد شخصية زوجة الكبير وهي مربوحة، بيومي فؤاد الذي يجسد دور الدكتور ربيع، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.