بعد مشهد منى زكي في "تحت الوصاية".. آراء الفقهاء بمسألة الوصاية على الأولاد

تطرح مشهد الفنانة منى زكي في مسلسل تحت الوصاية، والتي تُطالب فيه الوصاية على أبنائها بعد وفاة زوجها، ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل تحت الوصاية، تساؤلات عديدة حول من يكون الواصي على الأطفال بعد موت الأب.. هل تكون لعم الأولاد أم لأم الأولاد أم غيرهما؟

وكانت الحلقة الرابعة، قد شهدت اعتراض «حنان» التي تقوم بدورها الفنانة منى زكي، على رفض المجلس الحسبي منحها وصاية أولادها بعد وفاة زوجها، إذ أخبرها الموظف بأن الوصاية تنتقل بعد وفاة الأب لجد الأولاد من أبيهم، وأنها لا تستطيع سحب أموال ألأولاد التي تركها زوجها إلا أن يأتي الوصي لسحبها، وليست هي.

وتُجيب «الدستور» عن هذا السؤال عبر هذا التقرير، وفق فتوى دار الإفتاء المصرية ردًا على سؤال أحدهم: « من يتولى أموال القاصرين والعاجزين؟».

وقالت الفتوى إنَّ الأحق بالولاية على الصغير ومن في حكمه كالمجنون هو الأب لكمال شفقته على ولده وهذا باتفاق الفقهاء، وقد تنتزع ولاية الوالد على ولده في حالات يرجع إليها في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى.

وتابعت إن لم يكن أب فأبوه - أي الجد - وإن علا، فإن لم يكن فوصي - أي من وصى به الأب قبل وفاته - فإن لم يكن فقاضٍ لحديث: السلطان ولي من لا ولي له، رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه.

وأشارت الفتوى إلى أن المراد بالقاضي قاضي بلد الصبي، فإن كان ببلد وماله بآخر فولي ماله قاضي بلد المال، ويلحق بالقاضي هنا الإدارات والهيئات التي تقيمها الدولة لرعاية شؤون القاصرين، وإذا لم يوجد قاضٍ فالولاية لأهل الصلاح من المسلمين.

وأكدت لا ولاية للأم والأقارب بلا وصاية، لكن للعصبة الإنفاق من مال الصبي في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه ولاية؛ لأنه قليل فسُومح به، ومثله المجنون ومن بلغ سفيهًا.

وهذا مجمل مذهب الشافعية ومن وافقهم، ومذهب الحنابلة والمالكية ما تقدم إلا أنهم ألحقوا الجد بالأم وسائر الأقارب، حيث أن الولاية تثبت بعد الأب لوصيه ولو كان بجعل وثَمّ متبرع بالولاية؛ لأنه نائب الأب أشبه وكيله في الحياة.

إلى أن قال: والجد لا ولاية له؛ لأنه لا يدلي بنفسه وإنما يدلي بالأب فهو كالأخ والأم، وسائر العصبات لا ولاية لهم؛ لأن المال محل الخيانة ومن عدا المذكورين أولاً قاصر عنهم غير مأمون على المال.

وعند الحنابلة: إذا لم يوجد حاكم بالصفات المقيدة فأمينٌ يقوم به أي باليتيم. سأل الأثرم الإمام أحمد رحمه الله عن رجل مات وله ورثة صغار كيف يصنع ؟ فقال: إن لم يكن لهم وصي ولهم أم مشفقة تدفع إليها. انظر كشاف القناع في الموضع المتقدم.

وأما العاجز - المسؤول عنه - فإن كان العجز جنونًا أو سفهًا فالحكم كما تقدم. وأما إن كان عجزًا لم يُمنع معه العقل فهو راشد يتحكم في ماله كيف شاء إذا كان بالغًا عاقلاً، وإن كان صغيرًا فالأمر كما سبق.

مسلسل تحت الوصاية

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.