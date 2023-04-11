إحالة أوراق قاتل سيدة ونجلها بكفر الشيخ لفضيلة المفتي

أصدرت محكمة جنايات فوه، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حكما بإحالة أوراق أ . م. إ. ج، 43 عامًا، فلاح، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وذلك لاتهامه بقتل المجني عليها هدير طه أحمد دلاله، ونجلها يوسف ربيع محمد عزازي، وذلك لإبداء الرأي الشرعي حول إعدامه، وقد جاء ذلك في أولي جلسات محاكمته والتي أجريت اليوم.



و كان المستشار سعود نجيب المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية، قد أحال أحمد محمد إبراهيم جمعة 42 سنة، مزارعا يقيم بعزبة البرنس التابعة لمركز دسوق لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل ربة منزل ونجلها في 15 نوفمبر من العام الماضي، محددًا جلسة 11 أبريل المقبل لبدء المحاكمة.

وتعود أحداث القضية ، ليوم 15 نوفمبر 2022 بدائرة مركز دسوق، حيث المتهم، السابق ذكره بقتل المجني عليها، "هدير أحمد محمد دلالة، 25 سنة، ونجلها المجني عليه، يوسف ربيع محمد عزازي 7 سنوات.

وجاء في قرار إحالة المتهم، بأن المتهم دلف إلي مسكن المجني عليها خلسة وما إن أبصرها وظفر بها، حتى انقض عليها، وطوق بذراعه عنقها حتى خارت قواها، وزادها بأن استخدم خرطوما بلاستيكيا بجوارها محكمًا قبضته عليها، به وطوق عنقها، للاستيثاق من مفارقتها الحياة، قاصدًا من ذلك قتلها، محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما تبين من أوراق القضية، أن المتهم قام بجرائم أخرى اقترنت بالجريمة الأولي في ذات المكان والزمان سالفي الذكر، حيث قام بقتل المجني عليه نجلها عمدًا، بأن انقض عليه وكتم فاه، وكتم أنفاسه قاصدًا من ذلك قتله، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

فيما قام المتهم بعد جريمتى القتل بسرقة المنقولات الذهبية المملوكين للمجنى عليها، بأن نزع منها مصاغها الذهبي وتحصل على مبلغ مالى عقب وفاتها وكان ذلك داخل مسكن المجنى عليها الأخير، كما قام المتهم بدخول منزل المجني عليها، بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام، وأحرز أداة خرطوم بلاستيكي بدون مسوغ قانوني.

وعقب انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في القضية، قررت إحالة أوراق القضية إلي محكمة جنايات فوه التابعة لمحكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبقًا لمواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت، مع استمرار حبس المتهم إحتياطيًا علي ذمة القضية.