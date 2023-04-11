قبل الانتخابات الأمريكية.. هل تسمح لياقة «بايدن» الصحية بترشحه لولاية ثانية؟

سلط موقع "يو بي آي" الأمريكي، الضوء على تلميحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، المتعلقة بترشحه للرئاسة مرة أخرى في انتخابات 2024، حيث قال بايدن: "أخطط على الأقل لثلاث أو أربع لفائف بيض عيد الفصح"، في إشارة إلى عيد الفصح السنوي في البيت الأبيض وترشحه للانتخابات المقبلة.

وأضاف "أخطط لخوض الانتخابات، ولكننا لسنا مستعدين للإعلان عن ذلك بعد".

أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن “بايدن” هو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وهو أكبر بـ 6 سنوات تقريبًا من الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أعلن بالفغل ترشحه عن الحزب الجمهوري لانتخابات 2024.

وتابع أنه في حال أُعيد انتخاب “بايدن” مرة أخرى سيبلغ من العمر 86 عامًا في نهاية ولايته الثانية، مما يُثير التساؤلات عما إذا كانت لياقته الصحية ستسمح له بإدارة البيت الأبيض أم لا، حيث كان رونالد ريجان يبلغ من العمر 77 عامًا عندما أنهى ولايته الثانية في عام 1989، وكان يقال أن تقدمه في العمر أثر على أدائه.

وأكد الموقع، أنه في حين لم يذكر بايدن موعد الإعلان رسميًا عن ترشحه، قدم العديد من المرشحين الديمقراطيين الآخرين بالفعل أوراقًا إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية.

وفي الأسبوع الماضي، قدم روبرت إف كينيدي جونيور، المحامي البيئي والناشط المناهض للقاحات وابن المدعي العام الأمريكي السابق والرئيس الأمريكي السابق الذي أُغتيل خلال عام 1968 روبرت ف.كينيدي أوراقًا للترشح للرئاسة في عام 2024 كديمقراطي.

وأطلقت كاتبة المساعدة الذاتية ماريان ويليامسون عرضها الثاني للبيت الأبيض الشهر الماضي أيضًا.

وأوضح الموقع الأمريكي، أنه إلى جانب ترامب من الجانب الجمهوري، أعلن حاكم ولاية ساوث كارولينا السابق نيكي هالي وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون عن ترشحيهما لمنصب الرئيس في عام 2024، ومن المتوقع أيضًا أن يترشح نائب الرئيس السابق مايك بنس وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

قرار غير نهائي

وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، بأنه من المقرر أن يتخذ كبار مستشاري البيت الأبيض قرارات نهائية بشأن إطلاق حملة إعادة انتخاب بايدن، حسبما أكدت عدة مصادر مقربة من بايدن.

وقال مصدر مطلع: "لقد انتهى جزء من القرار، لكننا مستاؤون للغاية من الضغط الكبير لإعلان ما قرره بايدن بالفعل".

وأوضحت الشبكة، أنه كانت هناك تكهنات بأن بايدن سيعلن عن نيته الترشح في مارس بعد خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه في فبراير، والذي ركز إلى حد كبير على الشؤون المحلية.