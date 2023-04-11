محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وتجميل بوابة مدينة سيوة

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية لواحة سيوة وذلك في إطار الجولات الميدانية للإطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة تنفيذ وافتتاح عدد من المشروعات للإرتقاء وتقديم مزيد من الخدمات لاهالي الواحة.



بدأت الجولة الميدانية بافتتاح أعمال تطوير وتجميل بوابة المدينة بحضور محمد بكر رئيس مدينة سيوة والنائبة فتحيه السنوسي عضو مجلس النواب وعدد من مشايخ وأهالى سيوة.

وأشاد محافظ مطروح بجهود الارتقاء بالشكل الحضارى والسياحى للواحة بتكاتف جميع أبناء مطروح ، حيث يحمل شكل البوابة الطابع والطراز البيئى للواحة من خلال اعمال الانشاء من الكرشيف وجذوع وسعف النخيل لتحمل على يمينها الترحيب بزوار واحة سيوة باللغة العربية والجانب الايسر باللغة الإنجليزية وشارك في تصميمها عدد من أساتذة جامعة القاهرة والاسكندرية وبجهود مجلس المدينة ومشاركة الأهالي في تنفيذ البوابة الحضارية والجمالية ترحيبا بزوار الواحة.

وأوضح محافظ مطروح ان تحمل البوابة شعار مدينة سيوة من أبرز معالمها مدينة شالى القديمة وشجر النخلة فوق المياه التى تغطيها أشعة الشمس الذهبية مع زراعة اشجار النخيل على الجانبين لمسافة ٥٠٠ متربعدد ١٠٠ نخلة وريها بالتنقيط، مع الاعداد لزراعة شجر النبأ او السدر قبل البوابة.

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