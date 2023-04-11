“تنمية قيم الولاء والانتماء فى نفوس الشباب”.. ندوة بإعلام طنطا

نظم مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تحت عنوان “تنمية قيم الولاء والانتماء فى نفوس الشباب”، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية، في ظل ما تقوم به الهيئة العامة الاستعلامات من دور توعوي وتثقيفي وتنويري، تحت قيادة وإشراف المستشار عمرو محسوب النبي وكيل اول وزارة الإعلام ورئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات وذلك اليوم الثلاثاء.

حاضر في اللقاء المحاسب يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، حيث دارت حول عدة نقاط أهمها الشباب هم قوة الدولة والطاقه الكبري لتحقيق ماتسعى إليه الدولة كما اوضح الديب الدور القوى الذى تقوم به مديرية الشباب والرياضة بالغربية، من توجيه الشباب في مختلف الأعمار لممارسة الرياضة وإقامة المشروعات الصغيره وأكد علي زرع الولاء والانتماء وحب الوطن داخل الشباب استعرض فى حديثه ان غرس القيم والولاء والانتماء ليس دور الأسرة فقط وإنما دور كل المؤسسات المجتمعية والاهلي والدينية والازهروالكنيسة حتى ننعم بالاستقرار والأمن والأمان وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح أن الشباب هم الثروة الحقيقية لأي مجتمع ثم تحدث عن دور الشباب في دفع عجلة التنمية كما بين ما هي أهم تحديات العصر وأشار في حديثه عن الشائعات وكيفية مواجهتها واستفاض الحديث عن الغذو الثقافي الفكري واستعرض في حديثه عن حروب الجيل الرابع وانتشارها واستخدامها في هدم المجتمع.

وفى نهاية اللقاء أوصى بالبعد عن الشائعات والفكر المتطرف والتشدد وأكد على ان الوعي امن قومي فلا وطن مستقر بلا وعي رشيد فبناء الدول قائم على الوعي والانتماء وهدمها يقوم بتزييف الوعي وبس الشائعات ونشر التشديد والاحباط، أعد اللقاء فريق العمل الإعلامى السيد سنيد وأكرم صبحى والندوة تحت إشراف ضاحى هجرس مدير المجمع الاعلامى بطنطا.

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