تنفيذ أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات المخلفات الصلبة بالدقهلية

أعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، عن تواصل أعمال الحملة المكبرة، لرفع تراكمات المخلفات الصلبة، وتراكمات مخلفات الهدم والبناء للاسبوع الثاني علي التوالي بنطاق المنطقة المركزية وبالشوارع والميادين والطرق العامة والاراضي الفضاء في كل من شرق وغرب المنصورة ونطاق مركز المنصورة، والتي يتم تنفيذها لمدة شهر وعلي مدار 4 اسابيع حيث استمر العمل اليوم الثلاثاء في اطار الاسبوع الثاني لاعمال الحملة وفق خطة وبرنامج عمل الحملة.



وأوضح "مختار" أن الحملة يشارك فيها عدد 15 مركز ومدينة وحي علي مستوي المحافظة من خلال 25 معدة تابعة لجهاز النظافة والتجميل بالمنصورة وايضا المراكز المشاركة كذا معدات ادارة المركبات بالمحافظة .



وقال “مختار” إن تنفيذ هذه الحملة يأتي تفعيلا لخطة المحافظة التي تستهدف رفع تراكمات النخلفات الصلبة ومخلفات الهدم والبناء بأنحاء المنطقة المركزية وفور الانتهاء من العمل بالمنطقة المركزية سيتم تعميم تنفيذ الخطة بكامل مراكز ومدن المحافظة حرصا علي خلوها تماما من كافة تراكمات هذه المخلفات حرصا علي توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين بنطاق المحافظة.



كما أوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة ان الحملة يتم تنفيذها بمشاركة نواب رؤساء المراكز المشاركة لرفع التراكمات المشار اليها من كافة المناطق بالشوارع والميادين بالمنطقة المركزية وبالطرق العامة والأراضي الفضاء وذلك بمشاركة اللوادر وسيارات النقل القلاب حمولة مابين 20 و25 طن هذا بالاضافة الي الحفارات واللوادر واضاف رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة ان العمل اليوم شمل رفع التراكمات والمخلفات الصلبة بعدد 3 مناطق شملت منطقة الطريق السريع من نزلة سندوب حتي كوبري الشرقاوية والكورنيش خلف مستشفي التأمين الصحي متفرع من شارع الجيش بنطاق غرب المنصورة وايضا مدخل قرية ميت مزاح مركز المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية على أن جميع التنفيذيين يعملون بروح الفريق الواحد والتعاون المخلص البناء من أجل تحقيق طموحات ومطالب مواطنى الدقهلية.

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