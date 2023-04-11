الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب رئيس مدينة بقنا يرفض قبول رشوة.. والمختصون يحققون

رشوة
رشوة

رفض عماد محمود،  نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، تلقي رشوة داخل مكتبه، من أحد المهندسين، بسبب تصالحات البناء.

بدأت الواقعة، عندما تلقت الأجهزة المعنية في قنا، برئاسة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وأشرف أنور أمين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي ، بلاغا بقيام أحد المهندسين النقابيين،  عضو لجنة تصالحات بنجع حمادي، بتقديم رشوة لنائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي،  داخل مكتبه، بسبب تصالحات البناء.

ورفض نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي،  قبول الرشوة، وتم التحفظ على المبلغ ومراجعة الكاميرات، وإبلاغ محافظ قنا ونقابة المهندسين وجهات التحقيق لتتولى التحقيقات في الواقعة.

اجتماعا تنسيقيا اجتماع اشرف الداودي استمرار الأجهزة المعنية الاجهزه

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